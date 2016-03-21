بالفيديو.. التعليم تكشف أسباب حذف «البرادعي» من كتاب القراءة

اعترف بشير حسن، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، بحذف اسم الدكتور محمد البرادعي، الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحاصل على جائزة نوبل، من كتاب القراءة للصف الخامس الابتدائي.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون تي في»، تقديم الإعلاميين خالد تليمة، ونهاوند سري، انه تم إزالة صورة الدكتور البرادعي من المنهج بعد وصول العديد من الشكاوى لمكتب تطوير المناهج.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، ان حذف البرادعي، ضمن نشاط وليس درسا، مؤكدًا : “أنا مش مقتنع بالكلام ده وأوعدك هيتم التحقيق فيه”، فلن يستطيع أحد تزييف التاريخ حتى إن كان هناك اختلافات مع الدكتور البرادعي.