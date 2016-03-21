إسرائيل تنقل 19 يهوديًا من اليمن إلى أراضيها في «عملية سرية»

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، أن إسرائيل نقلت 19 يهوديًا من اليمن إلى أراضيها في “عملية سرية ومعقدة”، وأضافوا أنهم من آخر الرعايا المتبقين في هذا البلد الذي يشهد نزاعا.

وأفادت الوكالة اليهودية الشبه حكومية والمسؤولة عن تنسيق هجرة اليهود إلى إسرائيل، في بيان بأن العملية اختتمت “المهمة التاريخية” المستمرة منذ عام 1949 لإحضار يهود اليمن إلى إسرائيل.

وبحسب الوكالة، فإن قرابة 50 يهوديا لا يزالون في اليمن، حيث اختاروا البقاء، إذ يعتبر اليهود اليمنيون من أقدم الجاليات اليهودية في العالم.

وأكد بيان الوكالة أنه “تم إنقاذ حوالي 200 يهودي بشكل سري من اليمن من خلال الوكالة اليهودية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك العشرات في الأشهر الأخيرة، بينما ازدادت الهجمات ضد الجالية اليهودية واندلاع الحرب الأهلية في اليمن”.

وقالت الوكالة: “وصل 19 فردا إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة، بما في ذلك 14 شخصا من مدينة ريدة وعائلة مؤلفة من 5 أشخاص من صنعاء”.

وبحسب البيان فإن المجموعة التي قدمت من مدينة ريدة “تضمنت حاخام الجالية هناك الذي أحضر مخطوطة للتوراة يعتقد بأن عمرها ما بين 500 و 600 عام”.

وكانت إسرائيل أقدمت على جلب نحو 50 ألف يهوديا من اليمن في الفترة ما بين عامي 1949 و1950 في إطار عملية سميت بعملية “البساط السحري”.

وتقول الوكالة اليهودية إن هناك 51 ألف يهودي من أصول يمنية هاجروا إلى إسرائيل منذ قيامها عام 1948.