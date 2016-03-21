توافد وزراء الدفاع العرب والأفارقة للمشاركة باجتماع دول الساحل والصحراء

بدأ مطار القاهرة الدولى، بعد ظهر اليوم الاثنين، فى استقبال وزراء الدفاع العرب والأفارقة، حيث وصل منذ قليل اللواء عبد الرازق حسين الناظورى رئيس الأركان الليبى قادما بطائرة خاصة على رأس وفد للمشاركة فى الاجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء والذى يبدأ بمدينة شرم الشيخ غدا الثلاثاء وحتى 25 مارس الحالى.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الغينى "محمد ديانى" وصل منذ قليل على رحلة الخطوط المغربية رقم 272 والقادمة من كازابلانكا.

وتأتى زيارة وزير الدفاع العرب والأفارقة لمصر للمشاركة فى الاجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء والذى يبدأ بمدينة شرم الشيخ غدا الثلاثاء وحتى 25 مارس الحالى.

ويشهد اليوم الاثنين وصول العديد من وزراء الدفاع العرب خلال الساعات القليلة القادمة.

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