وفد اللجنة البرلمانية ينطلق من مرسى علم لتفقد مدينة شلاتين

انطلق صباح اليوم الاثنين، وفد اللجنة البرلمانية، المكون من 19 عضوا برلمانيا من محل إقامتهم بأحد فنادق مرسى علم إلى مدينة شلاتين، لتفقد قراها المختلفة والوقوف على مشكلاتها لإعداد تقرير للمجلس.

وكان وصل صباح أمس الأحد أعضاء اللجنة البرلمانية، لمطار مرسى علم الدولى، والذى كان فى استقبالهم المحافظ وأعضاء مجلس النواب لمحافظة البحر الأحمر.

وبدأت اللجنة عملها أمس باستماع لعرض تفصيلى للمشروعات التى تم تنفيذها بالمحافظة والجارى تنفيذها، وذلك من قبل المسئولين بالمحافظة.

ومن جانبه قال ممدوح عمارة نائب حلايب وشلاتين، إن الوفد البرلمانى المكون من 19 نائبا سيركز فى تقريره على جذب العنصر البشرى للمنطقة والاهتمام بالعملية التعليمية والصحية.

وأكد "عمارة" أنه سوف يغادر الوفد البحر الأحمر يوم الخميس المقبل بعد تفقد مناطق حلايب وشلاتين وقراها المختلفة.

وكان النائب أحمد أبو خليل نائب الدائرة الوسطى بالبحر الأحمر، طالب زملاءه من أعضاء اللجنة مساندته لاستغلال مناجم الذهب بالمنطقة، مؤكدا أن تلك المنطقة تمتلك العديد من مناجم الذهب غير المستعدة.

فيما أكد اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، والذى كان ضمن المستقبلين لأعضاء لجنة البرلمان ردا على سؤال أحدهم عن الناحية الأمنية بجنوب البحر الأحمر، إن المنطقة أمنة تماما مطمئنا المستثمرين.

وأعلن محافظ البحر الأحمر على هامش المؤتمر مع الوفد البرلمانى، أن العمل تنمية مستدامة بمنطقة الجنوب، ولابد من تكاتف جهود كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق النتائج وأمال المواطنين.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى ووزارة الدفاع ووزارة السياحة ووزارة التعاون الدولى، تم البدء فى عمل مطار مدنى فى منطقة برانيس لجذب الاستثمارات فى منطقة الجنوب بمدينتى الشلاتين وحلايب، مؤكداً بأن المطار يتم إنشاؤه على نفقة القوات المسلحة.

كما أكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله على إنشاء مركز شرطى بمدينة حلايب، وكذلك إنشاء العديد من نقط الإطفاء فى جميع قرى الجنوب، وسوف يتم إنشاء نقط مرور شمال وجنوب مدينة شلاتين من أجل إحكام السيطرة الأمنية على المنطقة.

وكذلك جارى إنشاء 15 عمارة سكنية بالشلاتين و10 عمارات بحلايب و5 عمارات أخرى بأبورماد، مؤكداً أنه تم إنشاء 500 وحدة توطين وتعمل كلها بالطاقة الشمسية.

وفى نهاية لقائه مع وفد اللجنة البرلمانية سلم محافظ البحر الأحمر وفد البرلمان درع المحافظة لتسليمه لرئيس المجلس.

كما التقى محافظ البحر الأحمر على هامش لقائه بوفد اللجنة البرلمانية، بالسفير التايلاندى، ومساعديه وعدد من الخبراء التايلنديين فى مجال استزراع الشعاب وتنمية الثروة السمكية، وبحضور كل من رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ومساعديه من هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر ومدير عام محميات البحر الأحمر ومساعديه، وذلك بهدف بحث مشروع منحة بشأن تنمية واستزراع الشعاب المرجانية كمناطق أساسية لتبويض وتفريخ الأسماك، من أجل الوصول إلى تنمية مصايد الأسماك بالمناطق المستهدفة.

وناقش المحافظ مع سفير تايلاند بالقاهرة السبل المثلى لتنفيذ هذا المشروع والخبرات السابقة فى هذا المجال من قبل محميات البحر الأحمر، واقتراح مناطق يتم اختبار وتنفيذ المشروع بها أملا فى الوصول إلى تنمية الثروة السمكية، وخلق مواقع جديدة للغطس، واعتبار المشروع كنواة ومرحلة أولية يتم بعدها تعميم المشروع فى المناطق المدمرة لإعادتها كما كانت عليه فى السابق.

لجنة برلمانية من 19 عضوا تصل البحر الأحمر وتبدأ زيارتها باستعراض المشروعات بالمنطقة.. اللواء سيف النصر: اللجنة ستجد تقريرا تفصيليا عن مشكلات المنطقة.. ونائب حلايب يطالب بالخدمات التعليمية والصحية