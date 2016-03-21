بالصور..محافظ مطروح يشارك فى احتفالية تنصيب أول اتحاد طلاب للكليات

شارك اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، فى احتفالية تنصيب الاتحاد الأول لطلاب كليات جامعة الإسكندرية بفرع مطروح، بحضور السيد الإمام السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبد الكريم أباظة رئيس فرع الجامعة بمطروح، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والطلاب وأولياء أمورهم.

بدأت الاحتفالية بكلمة الطالب أحمد رمضان رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية فرع مطروح، أعقبتها كلمة رئيس فرع الجامعة بمطروح، أكد خلالها على شكره للجهود المبذولة والدعم المستمر من محافظة مطروح لفرع الجامعة.

من جانبه تقدم محافظ مطروح، بالتهنئة لاتحاد الطلاب، باعتبارها أهم مناسبات العام الجامعي للطلاب، وأضاف بأن الشباب هم الأمل المنشود لوطنهم، ومن أجلهم تتكاتف الجهود للنهوض بهم واستغلال طاقاتهم المتعددة، مع ما يتحملونه من مسئولية فى الحفاظ على وطنهم والدفع به من خلال العلم للتقدم بين الأمم.

وأشاد محافظ مطروح، بما تقوم به الجامعة من توفير الإمكانيات اللازمة سواء مالية أو إدارية، مع تفعيل دور الشباب بالجامعة وتأكيد أهمية الحوار مع الطلاب بهدف الوصول إلى أفضل النتائج لهم.

وأشار المحافظ إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2016 هو عام الشباب، هو لإيمان من الدولة بأهمية الشباب ودورهم، لافتا إلى أن المحافظة نجحت فى سابقة هى الأولى مع بداية العام الدراسي الحالي فى إلحاق نحو 150 طالبا من أبناء مطروح بكليات القمة، من خلال خفض نسبة الالتحاق بتلك الكليات لأبناء مطروح بواقع 5%، مع مسارعة الخطى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى من أجل إقامة جامعة مطروح المستقلة مع قرب الانتهاء من أعمال الإنشاء بمنطقة الكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح، على مساحة 50 فدانا، بعد أن كان حلم يراود أبناء مطروح لعقودٍ طويلة.

وشهدت الاحتفالية تنصيب اتحاد الطلاب و تقديم درع جامعة الإسكندرية، لمحافظ مطروح تقديرا لجهوده فى دعم التعليم العالى بالمحافظة.

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