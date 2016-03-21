بالصور.. حفل تكريم الأمهات المثاليات بمركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة

قام العميد على صقر رئيس مجلس إدارة مركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة غرب، حفل تكريم الأمهات المثاليات بمناطق (المنشية الجديدة، والإسكان الصناعى، وأرض نوبار)، بحضور نواب شبرا الخيمة أول، الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، والدكتور نضال السعيد الخبير الاقتصادى والاستشارى فى التنمية المحلية والمستدامة، وعدد من الشخصيات العامة ورموز المناطق والمهتمين بالفن والأدب والسياسة والشعر، وقد افتتح الحفل بقراءة جزء من آيات القرآن الكريم، ثم أحيت الحفل مطربة الجاليات العربية بشمال أوروبا ومؤسس صالون القيثارة الفنى الإبداعى الفنانة رابيا أحمد، والفنان خالد جاه الرسول، والفنان النوبى رضا أحمد بمصاحبة المايسترو جمال فهمى.

كما تحدث رئيس مجلس إدارة المركز، العميد على صقر، عن الإنجازات التى حققها المركز خلال هذا العام، وتقدم الحضور بتوزيع الهدايا على الأمهات المثاليات، وتقديم هدايا تذكارية من مركز الشباب للأمهات، وتم تكريم والدة شهيد المنشية الجديدة، الشهيد أحمد رمضان، طالب فى أكاديمية الطيران والعلوم المدنى، والذى استشهد فى شهر ديسمبر الماضى، وذلك أثناء تصديه لمسجلين خطر لمنعهما من سرقة سائق توك توك بالإكراه .

وفى الختام تقدم العميد على صقر رئيس مجلس الإدارة بالشكر للحضور والأمهات على تلبية الدعوة.

>وأثنى أعضاء مجلس النواب على الاحتفالية والمشاركين فيها، والقائمين عليها من مركز شباب المنشية الجديدة وشكرهم على الجهد والاهتمام بمثل هذه الاحتفالات الاجتماعية .

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