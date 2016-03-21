المتحدث العسكرى فى رسالة بعيد الأم: قدمت أعز التضحيات شهداءً أبرارا

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إن القوات المسلحة تتقدم بكل الإجلال والتقدير والعرفان بخالص التهئنة القلبية إلى صناع الحياة وبناة الخلود.

وأضاف المتحدث العسكرى، فى رسالته التى بعنوان "عيد الأم.. يوم الوفاء والعرفان"، الأم المصرية العظيمة التى قدمت لوطننا الغالى من فلذات الأكباد، وحبات القلوب والعيون، أغلى وأعز التضحيات شهداء أبراراً لحماية أمن بلدنا العظيم مصر، ووجودها الخالد وحقها الأصيل فى استعادة مجدها وحضارتها الشامخة ومكانتها القوية العزيزة الرائدة التى عرفتها الدنيا ومجدتها على مر آلاف السنين.

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