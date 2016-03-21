ميهايلوفيتش: أهدرنا فرصة الاقتراب من إنتر وفيورنتينا

أبدى سينيسا ميهايلوفيتش مدرب ميلان أن فريقه أهدر فرصة تقليص الفارق مع فيورنتينا وإنتر ميلان بجدول الترتيب، وذلك بعد التعادل مع لاتسيو بالدوري.

وكان ميلان قد تعادل مع لاتسيو بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إنتر في المركز الخامس ونفس الفارق مع فيورنتينا في المركز الرابع.

وصرح ميهايلوفيتش عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية "لقد أهدرنا فرصة أخرى، ولم نقلص الفارق إلى نقطتين مع فيورنتينا وإنتر، إنه الوضع المعتاد".

وأضاف مدرب الروسونيري "لقد فرضنا سيطرتنا على الشوط الثاني، وخلقنا فرصا كثيرة، لكن طالما لم نسجل في الشباك فمن الصعب أن نفوز".

كما تابع "مقارنة بآخر مباراتين لنا، على الأقل كان هناك مجهودا أكبر، لقد حاولنا كل شيء من أجل الفوز، لكننا لم نكن قادرين على تحقيقه".

وأتم "نحن نفتقر للبدائل، وهذا يضغط على باقي اللاعبين".