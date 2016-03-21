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تقرير - دونادوني هو خليفة كونتي في إيطاليا

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تقرير - دونادوني هو خليفة كونتي في إيطاليا تقرير - دونادوني هو خليفة كونتي في إيطاليا

نشرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية تقريرا يشير إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ينتظر اجتماعا بين روبيرتو دونادوني وفريقه الحالي بولونيا من أجل تولي الأول مهمة تدريب الأدزوري.

وكان صاحب الـ52 عاما قد تولى مهمة تدريب الإيطالي في الفترة من 2006 وحتى 2008، وأقيل من منصبه على خلفية الخسارة في ربع النهائي أمام إسبانيا في يورو 2008، وتولى مارشيلو ليبي المهمة خلفا له.

وسيترك أنتونيو كونتي مدرب المنتخب مهمته بعد يورو 2016 ليتولى مهمة تدريب تشيلسي، ويفكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في عدد من المدربين كبدلاء، وحسب التقرير فإن دونادوني هو الأقرب للمهمة.

وينتظر الاتحاد الإيطالي نتيجة الاجتماع بين دونادوني وجوي سابوتو مالك بولونيا، لمعرفة إذا ما كان الأول ستولى مهمة تدريب المنتخب من عدمه.

وسيتم عرض مهمة تدريب المنتخب عليه بناء على معرفة ما إذا كان دونادوني مستمر لعام آخر مع بولونيا أم لا.

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