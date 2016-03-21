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قضاة بيان رابعة يصلون دار القضاء العالى وسط تشديدات أمنية

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قضاة بيان رابعة يصلون دار القضاء العالى وسط تشديدات أمنية قضاة بيان رابعة يصلون دار القضاء العالى وسط تشديدات أمنية
وصل منذ قليل 30 من قضاة رابعة إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة لحضور جلسة الحكم النهائي فى عزلهم من القضاء وسط تشديدات أمنية.

ومن المقرر أن يصدر "المجلس الأعلى لتأديب القضاة" حكما نهائيا اليوم الإثنين في عزل 70 مستشارا من الهيئات القضائية المختلفة، المتهمين في القضيتين.

وحضر رئيس مجلس التأديب الأعلى أحمد جمال الدين عبداللطيف، وعضوى المجلس أيمن عباس، وأحمد صبرى يوسف إلى دار القضاء الساعة العاشرة صباحا.

فيما شددت القوات المكلفة بتأمين دار القضاء العالي من تواجدها في طرقات المبنى تزامنا مع حضور القضاة المتهمين، وشكلوا كردونا أمنيا في محيط قاعة المستشار وجدي عبدالصمد المقرر انعقاد جلسة الحكم بها.


>تفاصيل مذكرة المجلس الأعلى للقضاء ضد قاضى "بيان رابعة"

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