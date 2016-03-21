بدء محاكمة «بديع» و104 آخرين في «أحداث الإسماعيلية»

بدأت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، نظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و104 أخرين من قيادات الجماعة في قضية “أحداث الإسماعيلية”، حسبما أفاد مراسلنا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان، ووائل عمر الشحات، وبحضور محمد حجازي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار، عزب عباس عزب، وسعيد صديق.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013م، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الأسبق محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار “مرسي”.

وأسفرت الأحداث السالفة عن سقوط 3 قتلى، والعشرات من المصابين .

وكان المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قد أحال القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، حين نسبت إلى المتهمين” تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر”.

كما أسندت للمتهمين ” أن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، القتل، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف”.