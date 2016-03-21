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النني لـ في الجول: أرسنال لن يستسلم في صراع الدوري.. ولكن تركيزي الآن مع المنتخب

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النني لـ في الجول: أرسنال لن يستسلم في صراع الدوري.. ولكن تركيزي الآن مع المنتخب النني لـ في الجول: أرسنال لن يستسلم في صراع الدوري.. ولكن تركيزي الآن مع المنتخب

قال محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي إن فريقه لن يستسلم في صراع الحصول على الدوري الإنجليزي، ولكن تركيزه الآن مع منتخب مصر في مباراتي نيجيريا يومي 25 و29 مارس.

وقال النني لـFilGoal.com: "أنا سعيد جدا بفوزنا على إيفرتون، كان انتصارا هاما أمام فريق قوي في ملعبه وأمام جماهيره".

وأضاف "أرسنال لن يستسلم في صراع الحصول على لقب الدوري، هذا هو اللقب الوحيد أمامنا هذا الموسم، لن نفرط في اللقب بسهولة".

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ويحتل أرسنال المركز الثالث في الدوري مبتعدا عن ليستر سيتي بـ11 نقطة قبل 7 جولات من إسدال الستار على البطولة، وإن كان للمدفعجية مباراة مؤجلة.

وأتم النني حديثه عن أرسنال قائلا "أشعر بسعادة غامرة لوجودي في أرسنال، فهو أحد أفضل الفرق في العالم وسعيد بثقة المدرب وحب زملائي لي".

النني يتحدث عن مواجهة إيووبي مع نيجيريا

وعن مباراتي منتخب مصر أمام نظيره النيجيري، قال النني "الآن تركيزي مع منتخب ، ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد".

وأردف "لكن لدي ثقة كبيرة في زملائي في من أجل عبور محطة نيجيريا لكي تزداد فرصنا في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بعد غياب".

أسطورة أرسنال منبهر بأداء النني أمام إيفرتون

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون بـ6 نقاط أمام نيجيريا صاحبة الـ4 نقاط.

ولم يتأهل الفراعنة لآخر 3 دورات من كأس الأمم، بعد أن كانوا قد حصلوا على الثلاث كؤوس السابقة.

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