البابا تواضروس:"كلمة أم اختصار لعبارة الله محبة وأمنياتى لأمنا الأولى مصر"

هنأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأمهات فى عيدهن، مؤكداً أن كلمة أم "غالية"، لأنها اختصار رمزى لعبارة "الله محبة" على حد قوله.

وقال البابا فى تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر "تويتر"، كل عيد أم وكل الأمهات بصحة وفرح وسلام، وكلمة "أم" غالية، لأنها اختصار رمزى لعبارة "الله محبة" محبتى وأمنياتى لأمنا الأولى مصر".

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