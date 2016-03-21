أخبار عاجلة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري سوبر السلة -
حظك اليوم برج الثور الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - كوميديا بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ... اللي عايز في العضل يرفع إيده -
حظك اليوم برج الحمل الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم -
بالصور- على أنغام "السمسمية".. بورسعيد تودع 1280 سائحًا -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البابا تواضروس:"كلمة أم اختصار لعبارة الله محبة وأمنياتى لأمنا الأولى مصر"

Google+ Print
البابا تواضروس:"كلمة أم اختصار لعبارة الله محبة وأمنياتى لأمنا الأولى مصر" البابا تواضروس:"كلمة أم اختصار لعبارة الله محبة وأمنياتى لأمنا الأولى مصر"
هنأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأمهات فى عيدهن، مؤكداً أن كلمة أم "غالية"، لأنها اختصار رمزى لعبارة "الله محبة" على حد قوله.

وقال البابا فى تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر "تويتر"، كل عيد أم وكل الأمهات بصحة وفرح وسلام، وكلمة "أم" غالية، لأنها اختصار رمزى لعبارة "الله محبة" محبتى وأمنياتى لأمنا الأولى ".


>- البابا تواضروس:مشروع قانون الأحوال الشخصية يحوى ديباجة عامة وفصلا لكل طائفة
>
>- حاكم دبى فى عيد الأم: تتقاصر الكلمات فى وصف طهارة قلوبكن وعظم تضحياتكن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»