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القبض على صاحب محل متهم بالاستيلاء على17مليون جنيه من المواطنين بالجيزة

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القبض على صاحب محل متهم بالاستيلاء على17مليون جنيه من المواطنين بالجيزة القبض على صاحب محل متهم بالاستيلاء على17مليون جنيه من المواطنين بالجيزة
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على صاحب محل لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 17 مليون جنيه، مدعيا استثمارها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بلاغا من مهندس و7 أشخاص آخرين يفيد بتعرضهم للاحتيال على يد صاحب محل استولى منهم ومن آخرين على 17 مليون جنيه، بحجة استثمارها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والملابس وحصولهم على أرباح شهرية، الإ أنه لم يلتزم بالاتفاق ورفض إعادة النقود إليهم.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحاله العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.


>ضبط أمين شرطة وموظف حكومى احتالا على المواطنين باسم صندوق تحيا مصر
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