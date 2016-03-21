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رئيس شركة المياه يكرم موظفة معاقة لحصولها على ميداليات دولية برفع الأثقال

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رئيس شركة المياه يكرم موظفة معاقة لحصولها على ميداليات دولية برفع الأثقال رئيس شركة المياه يكرم موظفة معاقة لحصولها على ميداليات دولية برفع الأثقال
كرم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أمل محمود حنفى، الموظفة بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، لحصولها على العديد من البطولات الدولية العالمية فى رفع الأثفال، والفزاع الدولية لذوى الاحتياجات الخاصة لأعوام متوالية منذ عالم 2006، حتى حصولها على الميدالية الذهبية بكأس العالم فى بطولة الفزاع المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة 2015 وتسليمها مكافأة مالية وشهادة تقدير.

وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم، إن التكريم يأتى حرصا من الشركة على تطوير الموارد البشرية، وخلق بيئة محفزة للعمل الدؤوب وتشجيع العاملين ذوى المهارات والتفوق الرياضي أو العلمي والاهتمام بكل المساهمات التي من شأنها رفع راية الوطن في المحافل الاقليمية والدولية.

"القابضة للمياه" ترد على شكاوى صحافة المواطن من انقطاع وتلوث المياهhref='http://www.youm7.com/story/2016/2/28/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8--%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-2010-%D8%A3%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-/2605176#.Vu_E6eJ96M8' target='_blank'>القابضة لمياه الشرب: عدم دفع المواطنين منذ 2010 أدى لارتفاع الفواتير
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