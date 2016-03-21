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بدء محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر والعدول عن إحالة محامى للتأديب

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بدء محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر والعدول عن إحالة محامى للتأديب بدء محاكمة مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر والعدول عن إحالة محامى للتأديب

>بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة دفاع المتهم السادس.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين بالنداء عليهم، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وقال المحامى المنتدب عن المتهم الرابع، إنه يعتذر عن التغيب بجلسة أمس الأحد، ما جعل القاضى يعدل عن قرار إحالته للتأديب، وأثبت ذلك بمحضر الجلسة.

وقال ممثل النيابة إنه تم مخاطبة الطب الشرعى للاستعجال فى التقرير الطبى الخاص ب3 متهمين بالقضية، وقدمت صور الاستعجال لهيئة المحكمة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.


>اليوم.. استئناف محاكمة "مرسى" و10 آخرين بالتخابر مع قطر

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