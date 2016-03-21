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تعذر حضور إسلام البحيرى جلسة الاستشكال الثانى على حبسه لعدم إخطار السجون

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تعذر حضور إسلام البحيرى جلسة الاستشكال الثانى على حبسه لعدم إخطار السجون تعذر حضور إسلام البحيرى جلسة الاستشكال الثانى على حبسه لعدم إخطار السجون
قال المستشار جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى، إنه تعذر حضور موكله لجلسة الاستشكال الثانى على حبسه عاما؛ لاتهامه بازدراء الأديان، أمام محكمة جنح مستأنف القديمة، وذلك بسبب عدم إخطار السجون بموعد انعقاد الجلسة.

وأضاف محام إسلام بحيرى فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سوف يطلب من هيئة المحكمة التأجيل لحين إخطار النيابة لقطاع مصلحة السجون.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف مصر القديمة برئاسة المستشار محمد سراج، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، أولى جلسات الاستشكال الثانى المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى والمحبوس لمدة عام لاتهامه بازدراء الأديان.

كان دفاع إسلام بحيرى، تقدم بطلب الاستشكال الثانى إلى المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، والذى حدد جلسة 21 مارس لنظر الاستشكال أمام دائرة جنح مستأنف مصر القديمة.

وقررت محكمة جنح الجمالية، فى وقت سابق، رفض استشكال الباحث إسلام بحيرى الأول على حكم حبسه عاما، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى واستمرار تنفيذ الحكم الصادر ضده.

يذكر أن محكمة مستأنف مصر القديمة، قضت فى أواخر شهر ديسمبر الماضى، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيرى على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى، وقامت بتخفيف الحكم عليه لعام واحد.


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>اليوم..أولى جلسات الاستشكال الثانى على حبس إسلام بحيرى فى"ازدراء الأديان"

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مصر 365

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