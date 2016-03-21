مسئول بارز في ميانمار يستبعد أن تتولى «سوتشي» منصبًا رسميًا في الحكومة الجديدة

استبعد مسئول بارز في ميانمار، أن تتولى الزعيمة الديمقراطية “أونج سان سوتشي”، منصبًا رسميًا في الحكومة الجديدة التي سيشكلها حزبها “الرابطة القومية من أجل الديمقراطية”.

وقال المتحدث باسم الحزب “زاو مينت مونج”، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الإثنين، إن “”سوتشي” ستهيمن على الحكومة من خلال زعامتها للحزب”.

وأشار “مونج”، إلى أن تولي المناصب لم يعد بنفس الأهمية، مستندًا في ذلك إلى وجود عدد من المشرعين المشهورين أصحاب النفوذ في الولايات المتحدة، لكنهم لا يشغلون مناصب في الحكومة.

وأضاف قائلًا “إن الوضع مماثل في ميانمار، حيث ستتزعم “سوتشي” الحزب، ومن ثم ستقود الحكومة التي يشكلها حزبها”.

يشار إلى أن “سوتشي”، الفائزة بجائزة نوبل، قادت حزبها للفوز في انتخابات تاريخية في نوفمبر الماضي، لكن الدستور الذي وضعه المجلس العسكري السابق الذي حكم البلاد يمنعها من تولي الرئاسة، لأن نجليها يحملان الجنسية البريطانية.