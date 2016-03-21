أخبار عاجلة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري سوبر السلة -
حظك اليوم برج الثور الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - كوميديا بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ... اللي عايز في العضل يرفع إيده -
حظك اليوم برج الحمل الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم -
بالصور- على أنغام "السمسمية".. بورسعيد تودع 1280 سائحًا -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق التهم محل للأدوات المنزلية فى المنيب

Google+ Print
السيطرة على حريق التهم محل للأدوات المنزلية فى المنيب السيطرة على حريق التهم محل للأدوات المنزلية فى المنيب
تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة اليوم الاثنين من السيطرة على حريق التهم محلًا للبلاستيكات والأدوات المنزلية أسفل عقار سكنى بشارع الأنوار التابع لمنطقة المنيب، بدون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغاً من غرفة النجدة، باشتعال النيران فى إحدى المحلات بالمنيب، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد الحريق.

وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقى أجزاء المحل، وتم إخماد النيران المشتعلة.


>الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة فى الطالبية دون إصابات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365