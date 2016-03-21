السيطرة على حريق التهم محل للأدوات المنزلية فى المنيب

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة اليوم الاثنين من السيطرة على حريق التهم محلًا للبلاستيكات والأدوات المنزلية أسفل عقار سكنى بشارع الأنوار التابع لمنطقة المنيب، بدون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغاً من غرفة النجدة، باشتعال النيران فى إحدى المحلات بالمنيب، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد الحريق.

وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقى أجزاء المحل، وتم إخماد النيران المشتعلة.

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