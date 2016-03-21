أخبار عاجلة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
الزمالك يفوز على الجزيرة في دوري سوبر السلة -
حظك اليوم برج الثور الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - كوميديا بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ... اللي عايز في العضل يرفع إيده -
حظك اليوم برج الحمل الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ترامب للجيش الأمريكي بعد قصف سوريا: مثال جيد لأمريكا والعالم -
بالصور- على أنغام "السمسمية".. بورسعيد تودع 1280 سائحًا -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجامعة العربية ترفض الدعوات الانفصالية للأكراد بشمال سوريا

Google+ Print
الجامعة العربية ترفض الدعوات الانفصالية للأكراد بشمال سوريا الجامعة العربية ترفض الدعوات الانفصالية للأكراد بشمال سوريا

أكدت جامعة الدول العربية رفضها لما يسمى بالنظام الفيدرالى فى مناطق سيطرة الأكراد فى شمال سوريا. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى- فى تصريح الاثنين، "إن الجامعة العربية ترفض مثل هذه الدعوات الانفصالية التى تمس وحدة سوريا".

وأضاف أن جزءا من الأكراد أنفسهم رفضوا مثل هذه الدعوات، مشيرا إلى أن مبدأ الجامعة العربية فيما يتعلق بالشأن السورى يقوم على أن وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية هو أحد ثوابت الجامعة العربية.

وأعرب نائب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله فى أن يوفق السوريون من خلال مفاوضاتهم الجارية فى جنيف للخروج بحل سياسى يمكنهم من الخروج من أزمتهم التى طالت وينقذ سوريا من تداعياتها.

وشدد ابن حلى على ضرورة أن يتوافق السوريون على المرحلة الانتقالية والاستحقاقات الخاصة بها سواء ما يتعلق بالانتخابات أو الدستور، موضحا أنه بعد إتمام هذه المرحلة واتفاق السوريين بمختلف مكوناتهم فإن السوريين يرون وقتها ما يرونه من تنظيم لوضع سياسى هم أصحاب الحق الأصيل فيه.

كما شدد على أن وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية هى أمر مهم، مشيرا إلى حرص الجامعة العربية على وحدة سوريا، قائلا "إنه رغم غياب مشاركة وفود السورية فى اجتماعات الجامعة العربية ومجالسها، إلا أنه لا يزال موضوع احتلال إسرائيل للجولان العربى السورى هو بند دائم مطروح على أجندة مجلس الجامعة العربية ويحظى بالاهتمام العربى مثل باقى الأراضى العربية المحتلة، مؤكدا أن الجامعة العربية ترى أن سوريا هى دولة مهمة بالنسبة للنظام الإقليمى العربى الذى تمثله الجامعة العربية.

وأشار ابن حلى إلى أن سوريا الموحدة هى ركن أساسى بالنسبة للأمن والاستقرار فى المنطقة، وترى الجامعة العربية أن أى دعوات تمس وحدة سوريا هى دعوات مرفوضة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا