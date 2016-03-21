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القبض على صاحب محل بقالة بسوهاج لاتجاره بالنقد الأجنبى

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القبض على صاحب محل بقالة بسوهاج لاتجاره بالنقد الأجنبى القبض على صاحب محل بقالة بسوهاج لاتجاره بالنقد الأجنبى
أسفرت جهود ضباط مباحث الأموال العامة للوجه القبلى بسوهاج، من إلقاء القبض على صاحب محل للبقالة، وذلك لقيامه بإدارة المحل فى عملية المتاجرة بالنقد الأجنبى، حيث ضبط بحوزته 350 ألف جنيه مصرى، و10400 دولا أمريكى و73 ألف ريال سعودى، و800 دينار كويتى، و1000 دينار ليبى، و2000 درهم إماراتى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للعميد طارق عيسى، مدير مباحث الأموال العام لفرع الوجه القبلى بقيام صاحب محل بقالة بالاتجار فى النقد الأجنبى بقصد التربح.

وبعرض المعلومات على اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه، وفى حملة أمنية قادها المقدم صلاح أبو سحلى، والرائد راشد سالم، ضابطى مباحث الأموال العامة تم ضبط "ع.م.أ، 56 عاما صاحب محل بقالة بدائرة مركز المنشاه، وبحوزته 10400 دولا أمريكى و73 ألف ريال سعودى، و800 دينار كويتى، و1000 دينار ليبى، و2000 درهم إماراتى، 350 ألف جنيه مصرى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للعملات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.


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الأموال العامة تضبط مواطن يتاجر بالنقد الأجنبى وبحوزته 413 ألف دولار
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