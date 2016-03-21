القوات العراقية تقتل 28 من داعش فى مناطق متفرقة ببغداد

لقى 28 من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى مصرعهم بنيران القوات العراقية وقصف طيران الجيش، الذى أسفر أيضا عن تدمير العديد من آليات التنظيم والسيارات المفخخة فى مناطق متفرقة بالعراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة الاثنين،أن طيران الجيش قتل 6 إرهابيين من داعش ودمر سيارة مزودة برشاش أحادى بمن كانوا عليها فى قرية "بشير‬" بمحافظة كركوك شمالى العراق.

كما قصف طيران الجيش منطقة غرب ‫قاعدة "عين الأسد‬" ضمن قطاع عمليات الجزيرة بالأنبار، مما أسفر عن قتل 4 إرهابيين وتدمير مركبة "همر" مفخخة ومخزن للعتاد.

ودمرت قوات تابعة لقيادة عمليات الأنبار‬ أربع سيارات مفخخة وقتلت 10 إرهابيين، بينهم القيادى فى التنظيم "أبو عمر" الشيشانى حاولوا الهجوم على القطاعات العسكرية فى منطقتى الحامضية‬ والبوعبيد‬ شرقى الرمادى.

وتمكنت قوات الجيش العراقى من تفكيك مدرسة مفخخة فى منطقة ‫البوجليب، ‬ وتدمير مقر للإرهابيين وقتل 7 منهم بينهم قناصان فى تقاطع السلام، إضافة إلى مركبة من نوع "همر" مفخخة فى منطقة المحمدى، وقامت قوات "حشد الأنبار" بتفكيك ثلاث سيارات مفخخة فى منطقة زنكورة‬ وتفجير 34 عبوة ناسفة.

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