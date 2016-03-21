بالصور.. قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على 3 آلاف مواطن بأسيوط

وقعت القوافل الطبية التى تم تنظيمها بين محافظة أسيوط بالتنسيق مع وزارة الصحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الكشف الطبى على أكثر من 3 آلاف مواطن بمراكز أبنوب ومنفلوط والبدارى والفتح وقرية منقباد، وذلك توفيراً للخدمة الطبية الجيدة فى كافة المناطق المحرومة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور رأفت عوض وكيل مديرية الصحة، إن القوافل الطبية مستمرة حتى غد الثلاثاء، وتشمل كافة مراكز المحافظة، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى فى الأماكن المزدحمة والمحرومة من الخدمة، لافتاً إلى أن كل قافلة طبية يشارك فيها أكثر من 20 طبيباً، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التمريض والفنيين، وتضم عيادات متنقلة، وهى "الباطنة والأطفال والنساء"، بالإضافة إلى عيادات تتنقل من موقع لآخر، منها (القلب والرمد والأنف والأذن والأسنان).

وأشار "عوض" إلى أن القوافل وقعت الكشف أمس الأحد فى قرية منقباد ومراكز أبنوب ومنفلوط والفتح والبدارى، واليوم يستمر العمل فى مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وساحل سليم وديروط، وغداً الثلاثاء القوصية وأبوتيج وديروط ومنقباد.

وقال المهندس أحمد عبد السلام عمار رئيس مركز ومدينة أبنوب، إن القافلة الطبية شملت جميع التخصصات، وقامت بالكشف الطبى على أهالى مركز ومدينة أبنوب، وإجراء جميع التحاليل الطبية والفحوصات والأشعة بالتحويل العاجل على جميع مستشفيات أسيوط المتخصصة ومستشفى أبنوب المركزى، بالإضافة إلى صيدلية تقدم الأدوية على نفقة الدولة، وتضمنت القافلة 1400 كشف طبى بالعيادة مع صرف العلاج المجانى، وعدد 5 حالات تحويل إلى مستشفى أبنوب المركزى.

وأوضح المهندس أحمد شوقى محبوب رئيس مركز ومدينة منفلوط، أن القافلة الطبية فى منفلوط ضمت 6 عيادات متنقلة، وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 750 حالة، والكشف الطبى على 500 حالة فى مركز البدارى و250 حالة بمركز الفتح و100 حالة بقرية منقباد.

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