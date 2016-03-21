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وزير الصحة يصل كفر الشيخ لتفقد عدد من المنشآت الصحية

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وزير الصحة يصل كفر الشيخ لتفقد عدد من المنشآت الصحية وزير الصحة يصل كفر الشيخ لتفقد عدد من المنشآت الصحية
وصل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وكان فى استقباله اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وسيعقد الوزير مؤتمرا صحفيا ويتفقد بعدها عددا من المنشآت الصحية بمدينة كفر الشيخ والرياض وعدد من القرى.

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن وزير الصحة سيتفقد المستشفى العام، والتطويرات التى يشهدها المستشفى ومستشفى الرمد ومركز الكبد ومستشفى الحمراوى ومستشفى الرياض.

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