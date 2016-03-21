محافظ الفيوم يحيل مسئولى إحدى الجمعيات الأهلية للنيابة العامة

قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إحالة مسئولي الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالفيوم إلى النيابة العامة بعد ثبوت تورطهم في اختلاسات بلغت قيمتها أكثر من نصف مليون جنيه.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن محافظ الفيوم شكل لجنة برئاسة التفتيش المالي والإداري بالقرار رقم 570 لسنة2015 لفحص أعمال الجمعية، وتبين من الفحص وجود اختلاسات مالية قدرت بـ522 ألف و375 جنيه، وعلى الفور قرر المحافظ إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أنه لا تهاون مع الفاسدين وأن المحافظة حريصة على اقتلاع جذور الفساد، موضحاً أنه تم تشكيل لجان للتفتيش والمتابعة في مختلف القطاعات تقوم بعرض تقارير دورية على المحافظ شخصياً، مؤكداً أنه سيتم إحالة من يثبت تورطه في قضايا الفساد وإهدار المال العام إلى النيابة فوراً إعلاءً لسيادة الدولة والقانون .

وفى هذا السياق طالب المحافظ جموع المواطنين الشرفاء بالمشاركة الجدية في كشف قضايا الفساد وتقديم المستندات الداعمة لأى شُبهة فساد في مختلف القطاعات إلى النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية قد اتخذت خطوات جادة في إعلان الحرب على الفساد حفاظاً على المال العام وحقوق جميع المواطنين.