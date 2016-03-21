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القبض على رقيب شرطة بحوزته رشاش برتا بقصد الاتجار فى سوهاج

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القبض على رقيب شرطة بحوزته رشاش برتا بقصد الاتجار فى سوهاج القبض على رقيب شرطة بحوزته رشاش برتا بقصد الاتجار فى سوهاج
تمكن الرائد أحمد عزت، رئيس مباحث حى الكوثر بسوهاج، من إلقاء القبض على رقيب شرطة ويقيم بناحية الديابات دائرة مركز أخميم بحوزته رشاش برتا 9 ملى طويل.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم الكوثر شرق محافظة سوهاج، يفيد بتمكن رئيس مباحث القسم من ضبط رشاش ماركة برتا بحوزة رقيب شرطة.
>وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، بتمكن الرائد أحمد عزت، رئيس مباحث قسم الكوثر، من ضبط "صالح.أ.ع" 33 عامًا، رقيب شرطة ومقيم الديابات مركز أخميم، وبحوزته رشاش برتا سريع الطلقات "9 ملى".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 139 إدارى قسم الكوثر، وأمر مدير أمن سوهاج بإجراء تحقيق إدارى مع المتهم، للتوصل لمصدر السلاح الذى تم ضبطه، والوقوف على مدى نشاطه فى تجارة الأسلحة.


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