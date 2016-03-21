شابي: سرعة صلاح لا تصدق.. قد تتجاوز رونالدو

أوضح شابي هيرنانديز أسطورة برشلونة السابق أن محمد صلاح لاعب روما قد يكون أسرع من كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، مشيدا بقدرات الدولي المصري.

وشارك صلاح هذا الموسم في 34 مباراة بكل المسابقات وسجل 12 هدفا كما صنع 7 أهداف، بينما شارك رونالدو في 37 مباراة بكل المسابقات وسجل 40 هدفا وصنع 13 آخرين.

وصرح اللاعب الفائز بكأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا لصحيفة "العربي الجديد" البريطانية الناطقة باللغة العربية "صلاح لاعب يتميز بسرعة فائقة لا تصدق أحيانا. ليس من السهل على أي لاعب التأقلم بسرعة وفرض أسلوبه في البطولات الأوروبية وخاصة الكبرى. صلاح فعل هذا، فهو يتمتع بمستوى فني وبدني ساعده في ذلك".

وعن سرعته مقارنة برونالدو أجاب تشابي "من الممكن أن يكون أسرع من رونالدو، فصلاح لاعب تكمن قوته في سرعته الكبيرة. يعتمد على الأسلوب المباشر أثناء امتلاكه للكرة، يتجه نحو المدافع".

"بشكل عام اللاعب العربي يتميز بمهارة فينة عالية ويمتلك قدرة كبيرة على صنع الفارق، يعجبني أيضا ياسين براهيمي لاعب بورتو، وسفيان فيجولي لاعب فالنسيا".

وتطرق تشافي للحديث عن رياض محرز نجم ليستر سيتي وهل ينضم لبرشلونة أم لا "لم لا ينضم إلى برشلونة؟ قد يكون محرز هو مستقبل برشلونة، لديه الموهبة".