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زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

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زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 6ر6 على مقياس ريختر، صباح اليوم الإثنين، ساحل جزر كامتشاتكا الواقعة شرقي روسيا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المعهد الجيولوجي الأمريكي قوله – في بيان – إنه ” سجل وقوع زلزال بقوة 6ر6 على مقياس ريختر قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي”.

وأضاف أن الزلزال وقع على بعد 207 كيلو مترات جنوب شرق مدينة أوست – كامتشاتيسك، وعلى عمق 41 ميلًا تقريبًا.

ولم ترد أي تقارير بشأن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا حتى الآن، كما لم يصدر أي تحذير بشأن حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” من مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ.

 

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