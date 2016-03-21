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حاكم الشارقة يصل القاهرة لبحث آخر تطورات المنطقة

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حاكم الشارقة يصل القاهرة لبحث آخر تطورات المنطقة حاكم الشارقة يصل القاهرة لبحث آخر تطورات المنطقة

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات

وصل مطار القاهرة الدولي، الأحد، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات، قادمًا على رأس وفد .

ومن المقرر أن تستغرق زيارة “القاسمي”، والوفد المرافق له عدة ساعات، يلتقي خلالها مع كبار المسئولين، حسبما أفاد مراسل أونا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن وصل حاكم الشارقة على متن طائرته الخاصة، وأن تم إنهاء إجراءات وصوله بكبار الزوار بالمطار .

وأضافت أنه سوف يبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمات في “سوريا، ليبيا، واليمن”، فضلًا عن مواجهة التنظيمات الإرهابية، إضافةً للمشاركة في بعض الفعاليات.

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