معلمات رياض الأطفال بإدارة الغردقة التعليمية يطالبن بالتثبيت وصرف الحوافز

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> قدم العشرات من معلمات رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، مذكرة لأحمد السيسي المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم برقم 26163 باستغاثة عاجلة، حتى يتم تثبيتهم علي درجات وظيفية دائمة.

وذلك بعد مرور عدة سنوات على عملهم بالعقد السنوي بالرغم من حصولهم على م​ؤ​هلات تربوية عليا ووجود عجز في معلمات رياض الأطفال وأنهم لم يحصلوا على حقوقهم المادية المتأخرة منذ عدة أشهر.

وأكدوا ‘‘أنه لم يتم الرد على تلك المذكرة أو البت فيها، واتهمت المعلمات مديرية التربية والتعليم بسوء المعاملة وعدم حصولنا علي حقوقنا المادية بالاضافة إلى التهديدات إلى يتعرضوا لها يوميًا بفسخ التعاقد وعدم تجديده معهم في منتصف مايو2016.

وناشدت معلمات رياض الأطفال وزير التربية والتعليم بالتدخل لتثبيتهم وسد العجز بالمدارس التجربية لفصول رياض الأطفال وإنهاء معاناة 4 سنوات في تجديد العقود السنوية.