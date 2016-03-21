زيدان: مستعدون للكلاسيكو

(إفي): أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بأداء لاعبيه والفوز 4-0 على إشبيلية في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا "استعدادهم للكلاسيكو" المرتقب أمام الغريم برشلونة على ملعب كامب نو.

وقال زيدان في تصريحات عقب اللقاء:"كل مباراة كلاسيكو لها طابع خاص. علينا الاستمرار فيما نفعله ومواصلة التحسن. من الأفضل الوصول للمباراة فائزين، رغم تعثرنا في الأسبوع الماضي، لكننا أدينا بشكل جيد اليوم. نؤكد أننا مستعدون للكلاسيكو المقبل، ستكون مباراة كبيرة بين فريقين رائعين".

يذكر أن مباراة الكلاسيكو بين الفريقين في النصف الأول من الليجا انتهت لصالح برشلونة برباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو في حقبة المدير الفني السابق للميرنجي رافاييل بينيتث.

وعن مستوى الفريق في مباراة الأحد، وجه زيدان رسالة تفاؤل إلى جماهير ريال مدريد "كانت مباراة صعبة، لكننا راضون عن مردود اللاعبين بهذا الشكل اليوم، يمكننا تحقيق نتائج كبيرة باللعب بهذه الطريقة، اللاعبون يعرفون ذلك، لكن كل مباراة تختلف عن الأخرى، يتعين علينا الاحتفاظ بهذه الروح الحماسية، إذا فعلنا ذلك فلن أكون قلقا".

وأشاد المدرب الفرنسي بمواطنه كريم بنزيمة الذي افتتح باب التسجيل في مباراة إشبيلية، وبالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي تصدى لضربة جزاء، وذوده ببراعة عن مرماه في أكثر من فرصة حقيقية.

وارتفع رصيد ريال مدريد بهذه النتيجة إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي سيواجهه في الجولة المقبلة بالليجا على ملعب كامب نو ونقطة واحدة عن أتليتكو الوصيف. فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الخامس وهو نفس رصيد سيلتا فيجو السادس.