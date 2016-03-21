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نيفيل يرفض الاستقالة من تدريب فالنسيا بعد الهزيمة

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نيفيل يرفض الاستقالة من تدريب فالنسيا بعد الهزيمة نيفيل يرفض الاستقالة من تدريب فالنسيا بعد الهزيمة

(إفي): قال المدير الفني لفالنسيا، جاري نيفيل، بعد خساره فريقه أمام ضيفه سيلتا فيجو بثنائية نظيفة في عقر داره "المستايا" بالجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أنه لم يفكر في تقديم استقالته، على الرغم من مطالبة الجماهير له بالرحيل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيؤجل انضمامه للمنتخب الإنجليزي لأربعة أيام من أجل الارتباطات الدولية الأسبوع المقبل.

وأشار نيفيل خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "يجب علينا التركيز في المباريات المقبلة، أقر بأن وضع الفريق ليس جيدا، وأن النتائج لم تكن كذلك. الجماهير محبطة وأنا أيضا كذلك، هذا ليس الوقت المناسب لتقديم الأعذار، ولكن وقفت العديد من العوامل ضدنا في مباراة اليوم".

وأردف "لقد فقدنا ستة لاعبين في غضون 24 ساعة، وهو الأمر السيئ واضطررنا لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين. كنا نسير بشكل جيد حتى استقبلنا هدفا، أداء اللاعبين في الشوط الأول كان المنتظر. الفرق التي لعبت في البطولات القارية عانت كثيرا، كان هناك إرهاق بدني وعلى الرغم من هذا كنا ندا قويا".

وأشار نيفيل إلى أن مدرب سيلتا فيجو نفسه قال إن نتيجة المباراة لا تعبر عن صعوبتها "سارت الأمور على نحو سيء اليوم، وتعرضنا للهزيمة للمرة الثالثة في ملعبنا، نؤدي بشكل جيد، تستقبل شباكنا هدفا، ثم تضيع المباراة من أيدينا. يجب تصحيح هذا الأمر بأقصى سرعة".

وقال إنه اجتمع بكل من رئيسة النادي، لاي هون، والمدير الرياضي، خيسوس جارسيا، بعد المباراة، كما أنه تحدث مع المدير الفني لمنتخب "الأسود الثلاث" روي هودجسون من أجل إبلاغه بالانضمام لمعسكر يوم الخميس المقبل.

وبعد هذه الخسارة، تجمد رصيد فالنسيا عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر ويبتعد بفارق ست نقاط عن مناطق الخطر.

فيما ارتفع رصيد سيلتا فيجو لـ48 نقطة ليرتقي للمركز الخامس بفارق الأهداف أمام إشبيلية الذي يحل ضيفا على ريلص مدريد اليوم.

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