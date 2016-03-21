الحكومة تعلن تشكيل مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، موافقة أعضاء مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عن تشكيل مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى، واعتماد الأسماء المقترحة تمهيداً لإعداد القرار الخاص بذلك.

كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص طبيعة وتجهيزات مركز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالجامعة المصرية، وتحديد الإمكانيات المطلوبة لتوفيرها، بما يسهم فى تحقيق خطط الجامعة ورؤيتها المستقبلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وتسوية أوضاع الجامعة قانونياً ومالياً وإدارياً وفنياً، والعمل على إدماجها داخل منظومة الدولة لتكون خاضعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يتعلق بملف تطوير التعليم الفنى ومجمعات التعليم التكنولوجى المتكاملة، فقد تم بحث مشروعين لإعداد تصور متكامل لإستخدام قطعتى أرض ضمن إطار خطة التطوير، الأولى جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، والثانية بمدينة بدر.

وبخصوص مشروع إنشاء مجمع للتعليم التكنولوجى المتكامل بمحافظة سوهاج، فقد تمت أيضاً الموافقة من حيث المبدأ على البدء فى الدراسات التفصيلية للمشروع، تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الصندوق، كما تم الموافقة على إبرام اتفاقية بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تطوير التعليم بغرض تطوير المدارس الثانوية والمعاهد الفنية للتمريض التابعة للوزارة.

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