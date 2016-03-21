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بالصور.. وقفة أثناء محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل شاب الحامول

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بالصور.. وقفة أثناء محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل شاب الحامول بالصور.. وقفة أثناء محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل شاب الحامول
نظم أهالى الشهيد خالد حسام 24 سنة الشاب الذي قُتل على يد رقيب شرطة "السيد أ.أ.ا"، 39 سنة، مقيم بقرية إبشان بمركز بيلا، وقفة أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية، للمطالبة بإعدام رقيب الشرطة صباح اليوم الاثنين، وحمل أهالى الشهيد عدد من اللافتات المطالبة بإعدام رقيب الشرطة، ورفعوا صور خالد حسام ، أثناء نظر محكمة الجنايات للقضية.

وتوجه اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، مدير الأمن لأهالى القتيل، وطالبهم بالتعبير عن رأيهم دون إخلال بالنظام، وأن العدل يأخذ مجراه، ورحب أهالى الشباب، بحضور مدير الأمن لهم، وعبروا عن شكرهم له خاصة، أنه قد توجه ووفد من قيادات مديرية الأمن، لتقديم واجب العزاء لهم مؤكداً أن المخطئ لابد أن ينال جزاءه.

وتوجه اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ، مدير الأمن لأهالى القتيل وطالبهم بالتعبير عن رأيهم دون إخلال بالنظام وأن العدل يأخذ مجراه، ورحب أهالي الشباب بحضور مدير الأمن لهم، وعبروا عن شكرهم له خاصة أنه قد توجه هو ووفد من قيادات مديرية الأمن، لتقديم واجب العزاء لهم، مؤكدة أن المخطئ لابد أن ينال جزاؤه.

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (1)

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (2)

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (3)

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (4)

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (5)

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (6)

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (7)

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (8)

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (9)

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (10)

وقفة اهالى الشاب الذى قتلة رقيب الشرطة امام محكمة كفر الشيخ (11)

رقيب شرطة بكفر الشيخ يقتل شابًا بطلق نارى فى الرأس بسبب خلافات السير

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