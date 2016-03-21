«الأركان الروسية» تطلب اجتماعًا عاجلًا مع أمريكا بشأن الهدنة السورية

اقترحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الاثنين،عقد اجتماع عاجل مع ممثلين أمريكيين، للاتفاق على آلية لمراقبة وقف القتال في سوريا قائلة إنها ستتصرف بشكل منفرد اعتبارا من يوم الثلاثاء إذا لم يصلها أي رد من أمريكا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “المزيد من التأخير في تنفيذ القواعد المتفق عليها للرد على انتهاك نظام وقف إطلاق النار في سوريا غير مقبول، سكان مسالمون يموتون كل يوم هناك نتيجة لأعمال استفزازية وقصف”.

وقالت إن اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي يمكن أن يعقد في موسكو أو أي مكان آخر.