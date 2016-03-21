المرصد السورى: داعش يستقدم مسلحين من الرقة للمشاركة بمعاركه فى تدمر

استقدم تنظيم "داعش" عشرات المسلحين إلى مدينة تدمر بسوريا قادمين من مدينة الرقة معقل التنظيم المتشدد، للمشاركة فى معارك ضد القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت قرب تدمر فى منطقة أم شرشوح بريف حمص الشمالى، فيما جددت القوات الحكومية استهداف مناطق فى مدينة تلبيسة وقرية الغنطو بالقذائف، وأمطرت الطائرات الروسية المنطقة بالضربات الجوية.

وتحاول قوات الحكومة السورية وحلفاؤها استعادة السيطرة على المدينة التابعة لمحافظة حمص وسط سوريا، التى سقطت فى يد "داعش" منذ شهر مايو من العام الماضى.

وكانت روسيا قد أعلنت فى وقت سابق، أن "الظروف مواتية لهزيمة كاملة لداعش فى تدمر".

وفى ريف حلب الشمالى، أفاد المرصد بقصف قوات النظام عدة أماكن فى منطقة عندان، كما سمعت دوى انفجارات فى الطريق الواصل بين منطقة منبج وجسر قره قوزاق.

ومن جهة أخرى، تستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية بدعم روسى من جهة، وعدة فصائل معارضة متشددة من جهة أخرى، قرب جبل القلعة وعين البيضا وقرية عين السود، بريف اللاذقية الشمالى.

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