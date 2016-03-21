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بالصور.. وصول 17 يهودياً يمنياً إلى إسرائيل بعد نقلهم سراً

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بالصور.. وصول 17 يهودياً يمنياً إلى إسرائيل بعد نقلهم سراً بالصور.. وصول 17 يهودياً يمنياً إلى إسرائيل بعد نقلهم سراً
أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن السبب الرئيسى فى تهجير 17 يهوديا يمنيا سراً إلى إسرائيل بواسطة الوكالة اليهودية هو الحرب المشتعلة فى البلاد، ما دفع الوكالة لإقناع اليمنيين بضرورة الهجرة إلى تل أبيب.

وأضافت الصحيفة، أن الـ17 يهوديا يعيش 15 منهم من مدينة ريدة، واثنان فقط من العاصمة صنعاء، موضحة أن من بين المهاجرين زعيم الطائفة اليهودية الذى اصطحب معه نسخة أصلية من التوراة يعود عمرها لـ600 عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد اليهود فى اليمن 50 يهودياً، ويعيشون فى عزلة بالعاصمة بصنعاء.

من جانبه قال "ناتان شرنسكى"، رئيس الوكالة اليهودية، إنه ليوم تاريخى أن يتم تهجير هذه المجموعة من يهود اليمن التى تعد أقدم طائفة يهودية موجودة خارج إسرائيل ويبلغ عمرها 2000 عام.

جانب من وصول يهود اليمن إلى إسرائيل (1)

جانب من وصول يهود اليمن إلى إسرائيل (2)

جانب من وصول يهود اليمن إلى إسرائيل (3)

جانب من وصول يهود اليمن إلى إسرائيل (4)

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