شرطة الفجيرة تحبط جريمة سرقة نفذها 3 أشخاص

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من إحباط جريمة سرقة نفذها عدد (3) متهمين من الجنسية الآسيوية في سوبرماركت بإحدى المجمعات السكنية الكبرى في مدينة الفجيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شاهد أحد رجال المباحث بتمام الساعة 4:00 فجرا الأشخاص وهم يحاولون سرقة السوبرماركت وعلى الفور تم استدعاء أفراد المباحث الجنائية والذين حضروا إلى مكان الواقعة في دقائق معدودة وتم مباغتة الجناة متلبسين بتهمة السرقة وتم على الفور القبض على أحدهم وبحوزته المسروقات.

وباتخاذ الإجراءات القانونية تم تفتيش المركبة التي استغلها الجناة وتم العثور على عدد من المسروقات عبارة عن مصوغات ذهبية وساعات ومبالغ نقدية تعود لمحلي صياغة المجوهرات قام المتهمين بسرقتها في نفس الليلة.

وأكد سعادة العقيد حميد محمد اليماحي ـ مديرعام العمليات الشرطية أن رجال الشرطة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والتحايل على الأنظمة والقوانين في الدولة، كما أشاد بيقظة فريق التحريات والمباحث الجنائية في تفانيهم بأداء واجباتهم ومهامهم الموكله إليهم وسرعة الوصول إلى مكان الواقعة.