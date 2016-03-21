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مدرب ريكرياتيفو لـ في الجول: لا تظلموا إيفونا.. الأهلي سجل بعد خروجه لهذا السبب

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مدرب ريكرياتيفو لـ في الجول: لا تظلموا إيفونا.. الأهلي سجل بعد خروجه لهذا السبب مدرب ريكرياتيفو لـ في الجول: لا تظلموا إيفونا.. الأهلي سجل بعد خروجه لهذا السبب

سجل الأهلي هدفه الثاني في شباك ريكرياتيفو ليبولو بعد خروج مهاجمه ماليك إيفونا، ولكن جواو كوستا مدرب الفريق الأنجولي لديه الأسباب التي تجعله يدافع عن إيفونا.

وتقدم إيفونا باعتذار لجماهير الأهلي بعدما أهدر أكثر من فرصة ليخرج من الملعب مستبدلا بجون أنطوي الذي سجل هدف الفريق الأحمر الثاني في الفوز على ريكرياتيفو. ( اقرأ اعتذار إيفونا )

ويتحدث المدرب البرتغالي لريكرياتيفو لـFilGoal.com عن المباراة، وينشر الموقع جزء من حواره عن إيفونا.

وقال كوستا لـFilGoal.com: "إيفونا لاعب جيد يمتلك سرعة كبيرة مع قدرات فنية، كان التعامل الدفاعي صعبا".

وتابع "لا تظلموا إيفونا فالأمر ليس له علاقة بمهاراته، ولا أعتقد أن خروجه من الملعب ساعد الأهلي على تسجيل الهدف الثاني، لم تكن المشكلة في إيفونا أبدا".

وأوضح "كل ما حدث هو أنني غيرت طريقة اللعب واعتمدت على ثنائي هجومي لأننا احتجنا تسجيل هدف التعادل، ولكن الاندفاع للهجوم منح الأهلي مساحات واسعة في دفاعنا استغلها لتسجيل الهدف الثاني".

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