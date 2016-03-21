توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أسيوط والمجلس الثقافي البريطاني

وقع الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني، والذي يمثله كيشور روي رئيس قسم مؤهلات المملكة المتحدة والمدير الإقليمي لقسم الامتحانات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال وشمال أفريقيا.

حضر التوقيع خالد الزغبي مدير تطوير الأعمال بقسم مؤهلات المملكة المتحدة ودكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعي بالجامعة ودكتور محمود عبد الحليم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الرياضية ورئيس شعبة الأنشطة والدكتور أحمد عبد الرحمن مدرس اللغة الإنجليزية بالمركز.

وأعلن الدكتور “جعيص”، على تضمنه إنشاء مركز امتحانات فرعي لامتحانات IELTS والخاص بنظام الاختبار العالمي للغة الإنجليزية، وذلك عن طريق مقر ثابت للمجلس داخل مركز تطوير التعليم الجامعي، مؤكدًا على أهمية البروتوكول المبرم لما يوفره من خدمة تعليمية متميزة تقدمها الجامعة للراغبين في تعليم اللغة الإنجليزية وطلاب الدراسات العليا ولأفراد المجتمع المحيط.

وقد أضاف مدير مركز تطوير التعليم الجامعي أن البروتوكول ينظم التعاون بين الجانبين، والذي من المقرر أن يتم عن طريق إجراء امتحانات IELTS بشكل دورى طبقًا للمواعيد المتفق عليها والمحددة مسبقًا وعلى نحو يتوافق مع اللوائح والقوانين التي أعلنتها الجهات الدولية المنظمة لتلك الامتحانات، مشيرًا أن البروتوكول يُعد كذلك تمهيدًا لعقد مزيد من الدورات للتدريب على ما يؤهل لاجتياز الامتحانات.