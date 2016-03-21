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بالفيديو - أحمد عادل يروي واقعة اعتذار جوزيه له بالمطار

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بالفيديو - أحمد عادل يروي واقعة اعتذار جوزيه له بالمطار بالفيديو - أحمد عادل يروي واقعة اعتذار جوزيه له بالمطار

اضطر مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للأهلي لتقديم اعتذار للاعبه أحمد عادل عبد المنعم في مطار القاهرة في واقعة عمرها 5 سنوات، حسب رواية الحارس.

ففي مباراة الأهلي وحرس الحدود موسم 2011/2010، التقطت الكاميرا الناقلة للقاء سخرية جوزيه من أحمد عادل عبد المنعم بطريقة كوميدية.

وقال حارس الأهلي: "في اليوم التالي سافر الفريق إلى الكويت لخوض مباراة ودية، وتوقع جوزيه أنني سأبدي غضبه مما فعله، ولكنني كنت أواصل الضحك والتحدث مع الجميع بشكل طبيعي".

وأضاف خلال استضافته بقناة (سي بي سي) "استدعاني جوزيه، وسألني هل أنت غاضب مني؟ .. أكدت له لا، لأنك مدربي وساعدتني كثيرًا".

وأشار حارس مرمى الأهلي إلى أنه اعتذر له أمام زوجته ومترجم الفريق بأحد الكافيهات الخاصة بالمطار قبل السفر إلى الكويت.

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فيديو اليوم السابع

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