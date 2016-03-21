عبد الشافي يعود للسعودية بعد انتهاء برنامجه العلاجي

عاد الدولي المصري محمد عبد الشافي إلى السعودية بعد انتهاء برنامجه العلاجي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتلقى ظهير نادي أهلي جدة العلاج إثر الإصابة التي لحقت به مؤخرا والتي أبعدته عن المباريات منذ 5 فبراير الماضي.

ويغيب "شيفو" عن قائمة الفراعنة التي تستعد لواجهتين مصيريتين أمام نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 نهاية مارس الجاري.

وأشار الموقع الرسمي للدوري السعودي (دوري عبد اللطيف جميل) إلى عودة عبد الشافي إلى السعودية في إطار استعداده للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

واختار هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الثنائي صبري رحيل وحمادة طلبة بدلا من شيفو الذي يعد الظهير الأيسر الأساسي للفراعنة.