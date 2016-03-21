بالفيديو: هذه رسالة نانسي عجرم في عيد الأم

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجمة نانسي عجرم، تتحدث فيه عن تجربتها مع الأمومة، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يصادف غداً.

"الأمومة أحلى شعور عشته، غيّرت فيّ الكثير وأصبحت حنونة أكثر، أخطط حياتي على اساس ولادي، وحتى في عملي أصبحت أسافر وأعود في اليوم نفسه".

وأضافت: "صرت انتبه على حالي أكتر لان اذا صرلي شي مين بدو يهتم فيهن محلي؟ هذه الفكرة ترافقني دائماً".

وتابعت عجرم: "أحاول دائماً ان أفعل ما يفرحهم وان اقضي المزيد من الوقت معهم، ليس كرمى لهم فقط بل كرمى لي أيضاً لان هذا الوقت لا يعوض. الحياة تمر بلمحة بصر، وهذه الذكريات التي تحفر بقلبي كأم".

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