النجمة الألمانية سارة كونور تروي تجربتها مع عائلة سورية لاجئة

كشفت نجمة البوب الألمانية سارة كونور Sarah Connor، عن بعض تفاصيل الفترة التي قضتها مع الأسرة السورية اللاجئة التي استقبلتها العام الماضي في منزلها في برلين.

كونور البالغة من العمر 35 عاماً، قالت خلال حديثها لبرنامج "9nach3" الذي يبث عبر راديو Bremen ، إن الأمر كان على النحو الذي يعيش فيه الأشقاء أو الأصدقاء في منزل واحد.

وأشارت كونور إلى أنه على الرغم من أن انتقالهم أعقبه هدوء أكثر في المنزل، لكن الوداع كان باكياً، كما أن أطفالها الثلاثة شعروا بالحزن لرحيلهم.

وأوضحت النجمة أن أطفالها كانوا يخرجون دائماً مع الأطفال السوريين بعد العودة من المدرسة، وأن طفلها البالغ من العمر 4 أعوام لم يكن راضياً عن تقاسم أغراضه مع الأطفال السوريين ودخولهم إلى غرفته، لكنه كان أكثر مَنْ يسأل عنهم بعد ذلك.

هذا ولفتت سارة كونور الى إن عدد أطفال الأسرة السورية كان في البداية 5، ولم تكن تعلم أن هناك أطفالاً آخرين ثم استمر وصول المزيد منهم ليصبح عدد أفراد الأسرة في النهاية 9، مشيرة إلى أن الأمر كان مرهقاً أحياناً.