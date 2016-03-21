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هذه بديلة ليليا الأطرش في "باب الحارة "

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الإثنين 21-03-2016 12:41

بعد اعتذار الممثلة السورية ليليا الأطرش عن أداء دور " لطفية " في الجزء الثامن من مسلسل "باب الحارة" للكاتب سليمان عبد العزيز وقع اختيار المخرج بسام الملا بحسب ما علم " سيدتي نت " على الممثلة أريج خضور لتقوم بدور لطفية الزوجة الأولى لـ عصام " ميلاد يوسف " والتي أدت دورها ليليا على مدى سبعة أجزاء سابقة من المسلسل الشامي الشهير .
وليليا الأطرش ليست الممثلة الوحيدة التي اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثامن من "باب الحارة" فقد سبقها النجم أيمن زيدان الذي أدى شخصية أبو ظافر في الجزءين السادس والسابع حيث اعتذر عن المشاركة في الجزء الثامن بسبب انشغاله بإخراج مسلسل " أيام لا تنسى " وحل بديلاً له النجم القدير أسعد فضة .

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سيدتي