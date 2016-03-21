جزء ثاني من Kingsman: The Secret Service قيد التحضير

بعد النجاح الكبير الذي حققه عام 2014 فيلم Kingsman: The Secret Service على شباك التذاكر العالمي حيث حصد مبلغ 414.3 مليون دولار، أعلنت شركة 20th Century Fox عن إنتاج جزء ثاني منه بعنوان Kingsman: The Secret Service 2. واليوم أعلنت الشركة المذكورة عن موعد إطلاقه في الصالات العالمية في 16 يونيو 2017، وقد بدأ التحضير جدياً لتصوير الفيلم في الصيف المقبل، حيث أعلن المخرج Matthew Vaughn عن عودته الى مهمة الإخراج وتأكدت مشاركة Edward Holcroft الذي أدّى دور الشرير Charlie Hesketh ولكن لم يعرف إذا كان هذا الممثل سيؤدي شخصية أخرى في الجزء الجديد. أما الملفت فهو انضمام الممثلتين Halle Berry و Julianne Moore حيث ستؤدي الأولى دور مديرة الاستخبارات الأميركية والثانية دور الشريرة الرئيسية. كما تأكدت عودة الممثل Taron Egerton لتأدية دور Gary ‘Eggsy’ Unwin ولكن للأسف لن يعود الممثل Colin Firth في دور Harry Hart الى الجزء الثاني ولكن قد يكون له إطلالة أو إثنتان فيه.