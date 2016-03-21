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وزير التموين يتفق مع شركات الصرافة على سعر موحد يومى للدولار

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وزير التموين يتفق مع شركات الصرافة على سعر موحد يومى للدولار وزير التموين يتفق مع شركات الصرافة على سعر موحد يومى للدولار
عقد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، اجتماعا مع رئيس وأعضاء شعبة الصرافة بالغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية..

تم الاتفاق خلال الاجتماع، على قيام شعبة الصرافة بتحديد سعر بيع وشراء موحد يومى للدولار فى شركات الصرافة وإعلام البنك المركزى به، والإعلان فى كافة وسائل الإعلام يوميا عن هذا السعر، وذلك بهدف منع المضاربة على الدولار، والعمل على استقرار سعره.

وقالت وزارة التموين في بيان لها، أنه تم أيضا الاتفاق علي التنسيق مع شعبة المستوردين، وإبلاغهم يوميا بسعر الدولار الذى تم تحديده، وذلك عن طريق الغرف التجارية، وإنشاء موقع إلكترونى خاص لشعبة الصرافة للإعلان عن يوميا، مع إنشاء خط ساخن لتلقى استفسارات المواطنين عن السعر اليومى، وأيضا للإبلاغ عن المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وطالب محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة والأعضاء، بضرورة إنشاء إنتربنك بين البنوك وشركات الصرافة البالغ عددها 111 شركة تضم 450 فرعا، وذلك لمنع تهريب العملة غير الدولارية للخارج، وفى نفس الوقت توفير حصيلة دولارية للبنك المركزى، كما طالبوا البنك المركزى بتوفير حصة من الدولار لكل شركة صرافة سواء يوميا أو أسبوعيا، بالإضافة إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بمواجهة الذين يعملون بمهنة الصرافة غير الرسميين، لأنهم يعملون بطرق غير شرعية، وهم الذين يرفعون أسعار الدولار.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاتفاق على سعر موحد لشركات الصرافة سوف يؤدى إلى منع المضاربة على أسعار الدولار واستقراره، وأيضا خروج الفئات غير الرسمية من المضاربة على أسعار الدولار نتيجة وضع منظومة مستقرة لبيع وشراء الدولار.


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