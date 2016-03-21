المتحدث العسكرى: الجيش الثالث يضبط سيارة نقل بها 22 برميل مواد متفجرة

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إنه فى إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لإقتلاع جذور التطرف والإرهاب ومنع عمليات التهريب إلى داخل البلاد، وأثناء قيام قوات الجيش الثالث الميدانى بتنفيذ كمين غير مدبر بمنطقة ( أم قطف ) بالقسيمة تم الاشتباه فى إحدى سيارات النقل المحملة بمواد البناء (السن) وبتفتيشها عثر بداخلها على ( عدد "100" إسطوانة حديدية تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة - عدد " 119" برميل بلاستيك يحتوى على حمض الكبريتيك - عدد "22" برميل يحتوى على مادة شديدة الانفجار - عدد "22" جركن تنر - عدد "22" شيكارة بها مادة C4 شديدة الانفجار ) وضبط عدد (2) فرد من مستقلى السيارة.

وأضاف المتحدث العسكرى فى بيان له اليوم، إن وقد تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

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