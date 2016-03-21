الخارجية التركية تدين الهجوم الإرهابى ضد قوات الشرطة فى العريش

أدانت الخارجية التركية بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى استهدف 15 من قوات الشرطة المصرية فى مدينة العريش أول أمس السبت.

وقالت الخارجية التركية فى بيان لها اليوم "ندين بشدة الاعتداء الإرهابى الذى وقع فى مدينة العريش الواقعة فى محافظة شمال سيناء المصرية. "

وأضافت "ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد من فقدوا حياتهم فى هذا الاعتداء بواسع رحمته، ونتوجه بأحر التعازى لذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

المجر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى ضد قوات الشرطة فى العريش