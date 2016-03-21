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بالصور.. افتتاح المهرجان الكشفى الـ31 لجوالة جامعة قناة السويس

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بالصور.. افتتاح المهرجان الكشفى الـ31 لجوالة جامعة قناة السويس بالصور.. افتتاح المهرجان الكشفى الـ31 لجوالة جامعة قناة السويس
افتتح اليوم الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، المهرجان الكشفى الـ31 لجوالة الجامعة، والذى تشارك فيه 14 كلية من كليات الجامعة بالإسماعيلية، كما تشارك كليات التربية والآداب والتربية الرياضية من فرع الجامعة بالعريش، حيث يشارك 200 طالب فى مختلف أنشطة الجوالة فى الثقافى والدينى والفنى والكشفى والخدمة العامة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

ويستمر المهرجان الكشفى لمدة أسبوع يشارك الطلاب خلاله فى عدد من الورش والمعارض الفنية التى تعرض أعمال الطلاب فى الفن التشكيلى والرسومات والأندية الثقافية، حيث يقدم الطلاب أعمالهم الأدبية من أشعار وقصص قصيرة والأبحاث الثقافية، كما يقوم الطلاب بإعداد المخيمات والمعسكرات وإعداد الطهى الخلوى الذى يكشف قدرات الطلاب على الابتكار فى ظل الظروف الصعبة.

ويقوم بالتحكيم فى المسابقات التى تقام بين الطلاب لجنة من الاتحاد العام للكشافة بالقاهرة، حيث سيفوز فى المسابقة 3 كليات تفوز بثلاثة مستويات، بداخل كل مستوى تحدد اللجنة المراكز الفائزة فى النشاط الدينى والثقافى والفنى والكشفى والخدمة العامة والروح والمظهر، بينما تحصل كل الكليات على درع المشاركة المتميزة، نظرا للمجهودات التى بذلها جميع الطلاب.

وأعرب الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته لافتتاح المهرجان بهذا العدد الكبير من الكليات والطلاب، مطالبا بزيادة عدد الطلاب خلال المهرجان القادم حتى يستفيدوا من أخلاق ومبادئ الجوالة السامية والتى تهدف إلى تعلم الأخلاق وروح العمل الجماعى والخدمة العامة.

وقدم نائب رئيس الجامعة نصائحه للطلاب بألا تقتصر تلك الأخلاق على المعسكر فقط، وأن يكونوا أصحاب رسالة داخل كلياتهم حتى تنتشر تلك الثقافة الراقية، مؤكدا أنه ليس هناك خسران فى تلك المسابقة؛ لأن هناك مكسب كبير وهو ذلك الجمع من الطلاب بتلك الروح القوية.

المهرجان الكشفى لجوالة جامعة قناة السويس (1)

المهرجان الكشفى لجوالة جامعة قناة السويس (2)

المهرجان الكشفى لجوالة جامعة قناة السويس (3)

المهرجان الكشفى لجوالة جامعة قناة السويس (4)

المهرجان الكشفى لجوالة جامعة قناة السويس (5)


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